Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Mittag nordwärts

Das Papier von Beyond Meat konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 15,19 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 15,26 EUR. Mit einem Wert von 15,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.545 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,69 EUR an. Mit einem Zuwachs von 83,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (14,30 EUR). Mit Abgaben von 6,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.08.2022 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,60 Prozent auf 147,04 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 149,43 USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 31.10.2022 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,224 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

