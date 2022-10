Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag auf Höhenflug

Die Beyond Meat-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 16,05 EUR. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.259 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,69 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 83,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 14,30 EUR. Abschläge von 12,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beyond Meat veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 147,04 USD – das entspricht einem Abschlag von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 149,43 USD erwirtschaftet worden.

Am 31.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -5,224 USD einfahren.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com