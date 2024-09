Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,00 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,00 USD. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 77.179 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 12,09 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,50 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,13 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2024 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,83 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 93,19 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,15 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Beyond Meat am 06.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,218 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie klettert zweistellig: Beyond schreibt weiter tiefrote Zahlen und macht weniger Umsatz

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen