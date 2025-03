Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteuert sich am Montagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 3,42 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 3,42 USD. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,50 USD zu. Bei 3,33 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 229.111 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 10,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 201,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Bei 2,86 USD fiel das Papier am 05.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 19,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.02.2025 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,66 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,68 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,519 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

