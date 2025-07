Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,52 USD nach oben.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 3,52 USD. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,53 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 22.091 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,24 USD erreichte der Titel am 10.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 162,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 57,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.05.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,739 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot