Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Donnerstagabend

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 2,56 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 2,56 USD. Bei 2,61 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,50 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 129.140 Aktien.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 7,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 66,27 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2025 auf bis zu 2,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 74,96 Mio. USD – eine Minderung von 19,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,19 Mio. USD eingefahren.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,869 USD je Aktie ausweisen dürften.

