Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 6,43 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,9 Prozent auf 6,43 USD. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 6,47 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,36 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.845 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 12,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). 88,02 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,13 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 20,22 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 07.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,83 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,77 Prozent auf 93,19 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,15 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,202 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

