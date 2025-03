Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 3,11 USD nach.

Um 15:50 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 3,11 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,07 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 3,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.537 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 231,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2025 Kursverluste bis auf 2,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 26.02.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent auf 76,66 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73,68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,519 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

