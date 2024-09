Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 6,14 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 6,14 USD. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 36.351 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,09 USD. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 96,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,13 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 16,45 Prozent sinken.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,83 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 93,19 Mio. USD im Vergleich zu 102,15 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,218 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

