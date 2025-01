Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Nachmittag schwächer

Kurs der Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 3,58 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 3,58 USD nach. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 3,51 USD. Bei 3,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96.970 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,09 USD. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 237,71 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,30 USD am 21.12.2024. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 7,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.11.2024 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81,01 Mio. USD – ein Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 75,31 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,145 USD einfahren.

