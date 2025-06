Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 3,26 USD.

Um 15:51 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,26 USD ab. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,21 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 16.054 Beyond Meat-Aktien.

Am 10.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 183,44 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 31,75 Prozent Luft nach unten.

Beyond Meat gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,739 USD je Aktie ausweisen dürften.

