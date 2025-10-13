Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat bricht am Abend ein

Beyond Meat im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 45,5 Prozent auf 1,10 USD.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 45,5 Prozent auf 1,10 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 0,85 USD. Bei 0,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.595.039 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 6,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 521,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2025 bei 0,85 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 74,96 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,19 Mio. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,918 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

