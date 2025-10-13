DAX24.351 +0,5%Est505.556 +0,4%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.549 +1,6%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,68 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Blick auf Beyond Meat-Kurs

Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Beyond Meat

13.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 49,8 Prozent auf 1,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
0,91 EUR -0,79 EUR -46,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 49,8 Prozent auf 1,01 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,85 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,85 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.432.463 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 6,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 574,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,85 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 16,34 Prozent sinken.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 74,96 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 93,19 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

