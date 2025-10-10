Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zündet am Freitagabend Kursrakete

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,4 Prozent auf 2,18 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 10,4 Prozent auf 2,18 USD zu. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,28 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,01 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.587.432 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 6,81 USD markierte der Titel am 15.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 213,10 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,28 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD einfahren.

