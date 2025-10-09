Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,3 Prozent auf 1,99 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 4,3 Prozent auf 1,99 USD. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 1,95 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,06 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 558.184 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 6,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 242,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2025 bei 1,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,19 Mio. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.

