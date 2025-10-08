Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochabend weit abgeschlagen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,5 Prozent auf 2,06 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 5,5 Prozent auf 2,06 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 2,04 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 567.315 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 6,81 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 230,58 Prozent zulegen. Am 30.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,28 USD ab. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 38,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,53 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,918 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?