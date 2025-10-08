DAX24.609 +0,9%Est505.646 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.943 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,17 +0,7%Gold4.039 +1,4%
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

08.10.25 16:10 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 2,08 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
1,80 EUR -0,01 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,8 Prozent auf 2,08 USD ab. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,07 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 169.017 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,81 USD) erklomm das Papier am 15.10.2024. 228,19 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 1,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,19 Mio. USD gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 05.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,918 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

