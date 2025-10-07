DAX24.391 +0,1%Est505.613 -0,3%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.841 -0,4%Bitcoin104.563 -1,9%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.989 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Beyond Meat im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Dienstagnachmittag ins Minus

07.10.25 16:09 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Dienstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 2,27 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
1,86 EUR -0,10 EUR -5,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,4 Prozent auf 2,27 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,20 USD. Bei 2,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 320.004 Stück.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 6,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 200,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Bei einem Wert von 1,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 78,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beyond Meat veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?

In eigener Sache

Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beyond Meat

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen