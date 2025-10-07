Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Dienstagnachmittag ins Minus

Beyond Meat im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 2,27 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,4 Prozent auf 2,27 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,20 USD. Bei 2,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 320.004 Stück.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 6,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 200,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Bei einem Wert von 1,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 78,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beyond Meat veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?