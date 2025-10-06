DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.961 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1712 -0,1%Öl65,48 +1,7%Gold3.964 +2,0%
Aktienentwicklung

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat fällt am Abend tief

06.10.25 20:23 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat fällt am Abend tief

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 7,4 Prozent auf 2,38 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
1,98 EUR -0,06 EUR -2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 7,4 Prozent auf 2,38 USD abwärts. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,29 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 909.349 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 6,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 65,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 1,28 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 46,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 74,96 Mio. USD – eine Minderung von 19,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,19 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

