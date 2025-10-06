Beyond Meat Aktie News: Bären lasten am Montagnachmittag auf Beyond Meat

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,8 Prozent auf 2,42 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 5,8 Prozent im Minus bei 2,42 USD. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,37 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 437.389 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 181,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,28 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 89,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,53 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 74,96 Mio. USD, gegenüber 93,19 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,56 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.

