Beyond Meat Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Beyond Meat ein

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 2,48 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,4 Prozent auf 2,48 USD. Bei 2,50 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,35 USD. Bisher wurden heute 787.276 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Bei 6,81 USD markierte der Titel am 15.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 174,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2025 bei 1,28 USD. Mit Abgaben von 48,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.

