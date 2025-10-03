Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Nachmittag
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,9 Prozent auf 2,49 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Beyond Meat konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,9 Prozent auf 2,49 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 2,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,35 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 261.856 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.
Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,81 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 173,49 Prozent zulegen. Am 30.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,28 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 95,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 06.08.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 74,96 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umsetzen können.
Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,918 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?
