Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Nachmittag

03.10.25 16:10 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Nachmittag

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,9 Prozent auf 2,49 USD.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,9 Prozent auf 2,49 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 2,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,35 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 261.856 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,81 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 173,49 Prozent zulegen. Am 30.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,28 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 95,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 74,96 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umsetzen können.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,918 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

