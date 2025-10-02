Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 2,39 USD.
Um 15:53 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 2,39 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 2,41 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,34 USD. Zuletzt wechselten 351.389 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.
Bei 6,83 USD erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 64,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2025 bei 1,28 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 46,65 Prozent sinken.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,19 Mio. USD gelegen.
Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,918 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?
