Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagabend tiefrot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 2,22 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,5 Prozent auf 2,22 USD. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,20 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,39 USD. Bisher wurden heute 584.204 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 6,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 206,76 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,28 USD ab. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 74,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.

