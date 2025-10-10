Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Freitagnachmittag deutlich an

DAX24.610 ±-0,0%Est505.623 -0,1%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.070 +0,2%Bitcoin105.349 +0,1%Euro1,1574 +0,1%Öl63,69 -2,4%Gold3.985 +0,2%
So bewegt sich Beyond Meat

10.10.25 16:09 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,6 Prozent auf 2,10 USD.

Beyond Meat
Aktien
Beyond Meat
1,73 EUR 0,04 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Beyond Meat konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,6 Prozent auf 2,10 USD. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,10 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 387.817 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 6,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Mit einem Zuwachs von 224,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,918 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

