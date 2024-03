Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 8,84 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 8,84 USD. Bisher wurden heute 5.103 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 15.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 117,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Bei 5,58 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 27.02.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 73,68 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 79,94 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus