Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,33 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 3,33 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,34 USD. Mit einem Wert von 3,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 109.110 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,30 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 209,31 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.03.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 16,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 26.02.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 USD gegenüber -2,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,66 Mio. USD – ein Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 73,68 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,519 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

