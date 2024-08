Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 5,69 USD zu.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 5,69 USD. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 5,73 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 73.410 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,92 USD) erklomm das Papier am 16.08.2023. 127,07 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,13 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,53 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,83 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 93,19 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 102,15 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,231 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie klettert zweistellig: Beyond schreibt weiter tiefrote Zahlen und macht weniger Umsatz

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen