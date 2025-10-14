DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,5%Nas22.578 -0,5%Bitcoin96.341 -3,3%Euro1,1603 +0,3%Öl61,93 -2,3%Gold4.134 +0,6%
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen durchwachsen
Stocks in Action USA: Ericsson, Polaris, Navitas Semiconductor
Kursentwicklung

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

14.10.25 16:08 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 15,4 Prozent auf 0,875 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
0,73 EUR -0,23 EUR -24,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 15,4 Prozent auf 0,875 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 0,850 USD. Bei 0,920 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 4.820.048 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,810 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 678,019 Prozent wieder erreichen. Bei 0,845 USD fiel das Papier am 13.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,462 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.08.2025 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,53 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,918 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

