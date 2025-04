Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 2,72 USD nach oben.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 2,72 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,69 USD. Bisher wurden via NASDAQ 32.053 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 10,30 USD. Gewinne von 278,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 2,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,78 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 26.02.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -2,40 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,66 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,68 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,501 USD je Beyond Meat-Aktie.

