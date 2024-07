Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 6,82 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 6,82 USD. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,80 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 6,86 USD. Bisher wurden heute 82.504 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,24 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 182,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 22,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beyond Meat-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 08.05.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,84 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 75,60 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,24 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,242 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen

Ausblick: Beyond Meat gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?