Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 3,90 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 3,90 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 3,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,95 USD. Bisher wurden heute 113.231 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 12,09 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 210,00 Prozent. Bei einem Wert von 3,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2024). Mit Abgaben von 15,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 06.11.2024 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81,01 Mio. USD im Vergleich zu 75,31 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Beyond Meat am 20.02.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,145 USD je Beyond Meat-Aktie.

