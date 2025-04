Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat legt am Mittwochnachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:47 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 2,56 USD zu. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,53 USD. Zuletzt wechselten 54.144 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 302,34 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.04.2025 Kursverluste bis auf 2,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 1,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 26.02.2025. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 73,68 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,66 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,501 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse