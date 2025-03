Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 3,41 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,41 USD nach oben. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,45 USD zu. Mit einem Wert von 3,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.357 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 10,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 202,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Bei 2,86 USD fiel das Papier am 05.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 19,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 26.02.2025. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,66 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 73,68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,519 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

