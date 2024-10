Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 6,53 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 6,53 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,52 USD. Bei 6,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 32.125 Beyond Meat-Aktien.

Am 29.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Bei 5,13 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 27,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 93,19 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,15 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Beyond Meat am 06.11.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,205 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

