Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 6,08 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 6,08 USD. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,05 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,19 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 58.859 Stück.

Am 30.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 51,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,13 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 15,56 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Beyond Meat-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 07.08.2024. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 93,19 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102,15 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,211 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

