Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Montagvormittag fester

Um 09:22 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 13,38 EUR zu. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 13,38 EUR zu. Bei 13,38 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 345 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,55 EUR fiel das Papier am 09.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 15,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Beyond Meat ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 82,50 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 106,43 USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -5,769 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

