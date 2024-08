Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verliert am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 6,37 USD abwärts.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 6,37 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,29 USD. Bei 6,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.149 Stück gehandelt.

Am 30.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,13 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 24,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 07.08.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 102,15 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 93,19 Mio. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,211 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

