Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 9,22 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:10 Uhr um 0,7 Prozent auf 9,22 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 9,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,34 EUR. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 584 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,62 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 134,46 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,07 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 102,15 USD – eine Minderung von 30,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 147,04 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,334 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus