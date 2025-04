Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 2,68 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 15:51 Uhr 2,3 Prozent. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,69 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.053 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 10,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 285,05 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,51 USD ab. Mit Abgaben von 6,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,66 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 73,68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2025 -1,501 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

