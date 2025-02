Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit KursVerlusten

Beyond Meat im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 3,97 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 3,97 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 3,94 USD. Bei 4,06 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 127.586 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 204,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 20,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81,01 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beyond Meat einen Umsatz von 75,31 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Beyond Meat möglicherweise am 04.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -2,153 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Börse im Überblick: 10 Fakten zum Mittwoch - Bilanzen von Beyond Meat & Co. stehen an