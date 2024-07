Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Beyond Meat-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 6,08 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr bei 6,08 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,01 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 6,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 37.003 Beyond Meat-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,24 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 183,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 8,22 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 08.05.2024 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 75,60 Mio. USD im Vergleich zu 92,24 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,242 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

