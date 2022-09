Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagvormittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 15,72 EUR. Bei 15,72 EUR markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,37 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 70 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 29.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,26 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,84 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,83 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 6,03 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 04.08.2022. Das EPS lag bei -1,53 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,31 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,60 Prozent auf 147,04 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 149,43 USD erwirtschaftet worden.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2022 wird am 31.10.2022 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,224 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

