Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verliert am Mittwochvormittag kräftig

Die Beyond Meat-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 5,1 Prozent auf 13,50 EUR. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 13,50 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 13,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 382 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,74 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 85,44 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 12,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,31 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 147,04 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,43 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,60 Prozent verringert.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --5,267 USD je Beyond Meat-Aktie.

