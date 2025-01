Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag in Grün

Beyond Meat im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,14 USD zu.

Das Papier von Beyond Meat legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 4,14 USD. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 4,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,08 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.686 Stück gehandelt.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 65,76 Prozent niedriger. Bei 3,30 USD fiel das Papier am 21.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.11.2024 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81,01 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 75,31 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,145 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

