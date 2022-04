Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Nachmittag

Die Beyond Meat-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 7,8 Prozent auf 37,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 37,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,12 EUR. Bisher wurden heute 2.234 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Bei 134,86 EUR erreichte der Titel am 01.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 72,52 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2022 Kursverluste bis auf 32,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 24.02.2022 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,24 Prozent zurück. Hier wurden 100,68 USD gegenüber 101,94 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Beyond Meat am 09.06.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -2,079 USD je Aktie aus.

