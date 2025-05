Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag in Rot

Beyond Meat im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 3,08 USD.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 3,08 USD. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,08 USD nach. Bei 3,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 52.739 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,24 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 200,00 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,23 USD am 09.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,76 Prozent.

Am 07.05.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,60 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 68,73 Mio. USD.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,677 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

