Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat steigt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 15:51 Uhr 1,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 3,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,02 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 36.347 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 9,24 USD. 200,98 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 27,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beyond Meat ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,84 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 68,73 Mio. USD, gegenüber 75,60 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,09 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,712 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

