Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Freitagnachmittag

Um 16:22 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 10,6 Prozent auf 38,80 EUR. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 38,80 EUR zu. Bei 37,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.781 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,23 Prozent hinzugewinnen. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 32,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 21,20 Prozent sinken.

Beyond Meat veröffentlichte am 24.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,27 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 100,68 USD – eine Minderung von 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 101,94 USD eingefahren.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 11.05.2022 präsentieren. Beyond Meat dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.05.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -2,079 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

