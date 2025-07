Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

So entwickelt sich Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 3,34 USD abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 3,34 USD. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,33 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.074 Beyond Meat-Aktien.

Am 10.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 176,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beyond Meat ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,69 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,84 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 06.08.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,742 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

